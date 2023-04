Reprodução Redes Sociais A veterinária Jeanne Paolini, de 40 anos, e a empresária Kátyna Baía, de 44, já estão de volta a Goiânia. Finalmente, elas puderam retornar ao Brasil após serem libertadas da cadeia na Alemanha, em 11/4.

A Justiça Federal determinou a soltura de Carolina Helena Pennacchioti, de 35 anos, suspeita de ter participado do esquema de envio de drogas para a Alemanha com a troca de etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos .

A decisão é da 6ª Vara Federal de Guarulhos, na Grande São Paulo .

O esquema foi descoberto após as brasileiras Kátyna Baía de Oliveira, de 44 anos, e Jeanne Paolini, de 40, terem sido presas em Frankfurt depois de terem as malas trocadas por outras com grande quantidade de cocaína dentro, ainda no aeroporto em São Paulo. As goianas chegaram na Alemanha em 5 de março e ficaram detidas no país por 37 dias.

A decisão da Justiça de soltar Carolina Helena Pennacchioti vai contra pedido da Polícia Federal e parecer do Ministério Público Federal (MPF), que recomendava a manutenção da prisão. Conforme as investigações, a mulher aliciava funcionários do aeroporto a participar do esquema.

Até o momento, sete funcionários foram identificados e presos em São Paulo.

As brasileiras detidas na Alemanha foram soltas em 11 de abril, após a polícia alemã receber os documentos e imagens das câmeras de segurança do aeroporto enviados pela PF, que mostravam a ação dos criminosos de tráfico de drogas.

Segundo a lei da Alemanha , elas terão direito à indenização de R$ 30 mil por terem sido presas injustamente. As duas também irão à Justiça para ser ressarcidas dos gastos que tiveram com a viagem de turismo, que acabou não acontecendo devido ao ocorrido.

