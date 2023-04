Reprodução/Fantástico Kátyna Baía e Jeanne Paollini foram detidas na Alemanha por suposto envolvimento em tráfico internacional de drogas d

A Polícia Federal identificou que as etiquetas das bagagens de turistas brasileiros detidos na Alemanha foram substituídas na área restrista do Aeroporto Internacional de Guarulhos .

Reportagem exibida no programa Fantástico mostra as gravações que evidenciam o modus operandi do bando na zona restrita do principal aeroporto do Brasil.

Seis pessoas envolvidas na quadrilha que, supostamente, participaram nas trocas das etiquetas das malas de Kátyna e Jeanne.

Duas mulheres brasileiras, Kátyna Baía e Jeanne Paollini foram detidas na Alemanha por suposto envolvimento em tráfico internacional de drogas durante uma viagem de férias.

Ambas negam as acusações

Kátyna é personal trainer e Jeanne é médica veterinária, e as duas são casadas e moram em Goiânia. Após uma troca de etiquetas nas malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos , que foi monitorado por dezenas de câmeras, as malas foram embarcadas com drogas sem que as mulheres soubessem.

A polícia federal brasileira conseguiu comprovar a inocência das mulheres e prendeu seis pessoas envolvidas no esquema criminoso. A Justiça alemã aguarda a chegada das provas pelo governo brasileiro.

A concessionária do aeroporto afirmou que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas, enquanto a Latam, pela qual as mulheres viajaram, disse que está colaborando com a investigação. O consulado brasileiro em Frankfurt está prestando assistência às famílias.

