Reprodução: Flipar A sala era estratégica, pois fica em frente ao plenário

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foi despejado da sala de liderança no Senado. O ambiente era um dos símbolos de poder do partido, mas foi retirada do partido após a legenda deixar de cumprir algumas condições para usufruir as estruturas. O PSDB ocupava a sala há mais de 20 anos.



A sala é tida como estratégica por sua localização — o ambiente fica em frente ao plenário. A sala será disputada pelos partidos de maior envergadura a partir deste momento.

Para conseguir usufruir da sala de liderança, o partido precisa ter ao menos três senadores em exercício. Atualmente, o PSDB possui apenas dois senadores, após a perda de Alessandro Vieira. O partido tinha 90 dias para tentar filiar um novo senador, mas não obteve sucesso na tentativa.

O senador Izalci Lucas, do Distrito Federal, fez uma apelação para que o senador Marcos do Val se filiasse. Marcos do Val é investigado por tentativa de golpe de Estado. Ele posou com a ficha de filiação ao lado de Izalci, mas teve sua filiação vetada pela direção nacional do PSDB.

Desta forma, o despejo foi consumado. Os funcionários que trabalhavam para o PSDB na liderança no Senado foram demitidos.