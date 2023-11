Reprodução/Twitter Sogro colocou fogo no carro do genro





Em um caso que ocorreu em Araraquara (SP), um homem de 45 anos, supostamente envolvido em um relacionamento com o próprio genro, protagonizou cenas de violência ao incendiar o carro deste último.

Testemunhas relataram que o rapaz provocou tumulto na região, quebrando garrafas, até tomar a drástica decisão de atear fogo ao veículo do genro. A ação resultou em um ato de represália por parte de moradores locais, que, indignados, espancaram o homem.

Após a agressão, o homem foi conduzido a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico. Apesar dos machucados, ele foi liberado na noite do mesmo dia.

A controvérsia em torno desse caso ganha proporções ainda maiores com a exposição nas redes sociais. Um perfil com o nome da filha do homem agredido publicou mensagens íntimas, vídeos e prints afirmando que o pai mantinha um relacionamento com o marido dela.

Porém, testemunhas dizem que a conta é fake, criada pelo próprio pai da mulher. Segundo fontes, a jovem descobriu a traição e perdoou o marido após ele dar um ponto final na relação extraconjugal.

O sogro, revoltado com o término, teria feito o perfil falso para expor a traição, causando grande confusão. Não há ainda confirmação de qual versão é verdadeira, porque os envolvidos não quiseram se manifestar até a publicação da reportagem.

A polícia, ao tomar conhecimento do ocorrido, realizou perícia no local do incidente e conduziu os envolvidos à delegacia. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada em relação ao caso.





Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

“O caso foi registrado como dano e lesão corporal no Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde é investigado. Na ocasião, um homem de 45 anos se envolveu em uma briga familiar, depredou um veículo e arremessou uma garrafa que atingiu uma mulher que estava próxima. O autor foi agredido por populares e socorrido à UPA do bairro, onde permaneceu internado. Foi solicitada perícia ao local e os envolvidos notificados a comparecerem na unidade policial”.