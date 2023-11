Reprodução/Filipe Karam/PMPA Pela segunda vez em 2023, Guaíba atingiu níveis históricos

A região Sul do Brasil vem sendo castigada por intensas chuvas nos últimos dias. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba atingiu o maior nível desde 1941, registrando 3,26 metros às 17h desta segunda-feira (20), segundo a Prefeitura de Porto Alegre.

Esse é o segundo maior nível já registrado pelo Guaíba, perdendo apenas para os 4,75 metros registrados em 1941.

Para tentar evitar a inundação, o corpo hídrico do Guaíba conta com sistema de comportas de proteção e todas elas estão fechadas. Segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), a medida é preventiva e foi tomada por conta do alto nível de chuva nas cabeceiras e rios que desaguam no Guaíba.

Essa é a terceira vez em menos de dois meses que as comportas do Guaíba são fechadas. Antes disso, somente em 2015 as compostas haviam sido acionadas.

A elevação do Guaíba obrigou a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) a fechar as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, e não há ainda um prazo para o retorno do serviço.