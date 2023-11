Roberto Zacarias / Secom Defesa Civil Santa Catarina Chuvas castigaram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Desde a última segunda-feira (13), a região Sul do Brasil está sendo atingida por fortes chuvas que já deixaram mais de 8 mil pessoas desabrigadas, e pelo menos sete mortos, de acordo com os dados fornecidos pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, desde a última quarta-feira (15) a Defesa Civil já registrou quatro óbitos em todo o Estado, sendo duas dessas vítimas duas mulheres soterradas em sua residência em Gramado, na Serra Gaúcha.

As autoridades afirmam ainda que 63 pessoas estão feridas, 2.653 desabrigadas e 7.527 desalojadas e o número total de afetados pelas chuvas, ventanias, soterramento e inundações é de mais de 194 mil pessoas em 138 municípios do RS. Para tentar abrigar a população, foram abertos 35 abrigos públicos em 10 municípios.

Em Santa Catarina, o boletim mais recente emitido pela Defesa Civil registra 5.858 desabrigados em 67 municípios afetados pelas chuvas, e o número de desalojados ainda não foi divulgado pelas autoridades. Segundo a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina (SAS), esse número ainda está sendo contabilizado por muitos municípios.

A Defesa Civil informa que 71 cidades estão em situação de emergência, sendo que 11 delas estão em estado de calamidade pública. Até o dia 18/11, 82 abrigos já foram abertos pela Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina (SAS).

A previsão de tempo em Santa Catarina para esta segunda-feira não apresenta chuva, entretanto, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, os temporais podem retornar na terça-feira, principalmente em regiões próximas à fronteira com o Rio Grande do Sul. Entre quarta e quinta-feira, a passagem de uma frente fria por Santa Catarina pode resultar em chuvas de 70 a 130 mm na região do Grande Oeste e 40 a 80 mm nas demais regiões, caracterizadas por uma alta intensidade em um curto período de tempo.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil local não emitiu alertas de chuvas, entretanto, divulgou que rios como o Guaíba, que corta a capital Porto Alegre, está com alerta de inundação por toda a sua extensão.