Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou neste sábado (18) a abertura de uma investigação sobre suporta falta de água potável no show da Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A apuração se dá após Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morrer após passar mal com o calor durante a apresentação. A fã, que veio de Mato Grosso, estudava psicologia e morava em Rondonópolis.

“Orientei o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis — ainda hoje — quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa”, escreveu Dino nas redes sociais.

Fãs afirmaram que a organizadora da turnê brasileira, a TF4, proibiu garrafas de qualquer tipo no estádio. Dentro do estádio, a oferta de água era escassa.

Durante a performance da cantora, a sensação térmica atingiu a marca de 60 °C. O estádio, lotado, também registrou mais de mil ocorrências de desmaios, segundo os bombeiros.

Em nota, a T4F lamentou a morte de Ana Clara. Veja: