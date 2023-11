Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, em SP

O calor segue forte em várias regiões do Brasil neste sábado (18), mas dá trégua em algumas capitais no domingo (17) depois de tempestades atingirem grande parte do país.

Um alerta laranja de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há risco de tempestade entre às 10h (horário de Brasília) deste sábado e às 12h de domingo em ao menos oito estados brasileiros, além do Distrito Federal.

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia durante este período, além de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo. O temporal com ventania pode causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos, alerta o órgão.

Os estados abrangidos pelo alerta laranja são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Confira o mapa:

Reprodução/Inmet/OpenStreetMap Mapa mostra regiões abrangidas pelo alerta de tempestade

Previsão do tempo para o final de semana



No sábado, a temperatura deve permanecer alta em várias capitais, segundo o Inmet. Em São Paulo, a previsão é de máxima de 37ºC e mínima de 25ºC. Já no Rio de Janeiro, os termômetros devem atingir no máximo 40ºC e no mínimo 24ºC.

Em ambas as cidades, o sábado deve amanhecer com muitas nuvens e registrar pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite. A umidade mínima é de 30% em São Paulo e de 20% no Rio de Janeiro.

Outras capitais também devem registrar altas temperaturas neste sábado, como Belo Horizonte (máxima de 38ºC), Campo Grande (39ºC), Cuiabá (40ºC), Manaus (38ºC) e Teresina (39ºC).

Já no domingo, após a tempestade que deve atingir boa parte do Brasil, a previsão é de queda nas temperaturas em algumas regiões, sobretudo no sudeste. Em São Paulo, a máxima deve despencar para 25ºC e a mínima para 19ºC. A previsão aponta para muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade do ar, que vinha baixa, deve subir para no mínimo 75%.

No Rio de Janeiro, a queda de temperatura tende a ser menos brusca, com máxima de 35ºC e mínima de 18ºC. A umidade deve subir para 60%, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

No domingo, a temperatura máxima também deve cair em Belo Horizonte (32ºC) e em Curitiba (de 31ºC no sábado para 22ºC no domingo). Outras capitais, como Vitória (35ºC), Campo Grande (36ºC) e Cuiabá (39ºC) devem manter as temperaturas máximas no alto.