Reprodução: Flipar O Palácio do Planalto estava sem as barreiras devida a visita dos embaixadores

Na tarde desta sexta-feira (17), um homem foi contido por seguranças após subir a rampa do Palácio do Planalto de bicicleta. Após ser detido pela equipe de segurança, ele foi liberado.

O momento em que o homem subiu a rampa, o local estava sem barreira de segurança, pois o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), receberá a visita de diversos embaixadores no Palácio do Planalto nesta sexta-feira.

Os Dragões da Independência, nome da equipe responsável pela segurança das instalações presidenciais, não estavam no local quando o homem subiu a rampa. Entretanto, eles foram deslocados para o local para trabalhar na segurança da subida dos embaixadores.

Embaixadores

O presidente da República recebe 13 embaixadores no Palácio do Planalto nesta sexta-feira. Eles entregarão as credenciais a Lula como forma de oficializar a atuação dos embaixadores no país.

Estarão presentes: