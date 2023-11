Reprodução: Flipar Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida

Um grupo de 41 deputados pede o impeachment do ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida por ter permitido o custeio de uma viagem de Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a "dama do tráfico amazonense" , para uma reunião da pasta.



O requerimento é do deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE), que integra um dos partidos da base do governo. Ele justifica que o pedido deve-se a "instrumentalização" do estado para interesses de criminosos.

"Ao autorizar o dispêndio de recursos públicos com os gastos de viagem da Sra. Luciane Barbosa Farias, Silvio Almeida pôs o aparato estatal à disposição de indivíduo umbilicalmente ligado ao tráfico de ilícito drogas, aviltando a República, instrumentalizada que foi em prol do interesse de grupo criminoso representado por aquela pessoa", diz o parlamentar em documento endereçado ao presidente da Câmara, Arthur Lira.

Ela é esposa de Clemilson dos Santos Farias, líder do Comando Vermelho, e esteve em Brasília em pelo menos duas ocasiões. Uma delas para o Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, que ocorreu entre os dias 6 e 7 de novembro deste ano.

Segundo o Ministério, o nome dela foi indicado pelo comitê estadual do Amazonas. Todos os integrantes da comitiva tiveram passagens e hospedagens pagas pelo governo.

Além de Rodrigo Valadares, outros deputados da base governista também toparam assinar o pedido de impeachment. São eles:

Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE), Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF), Evair de Mello (PP-ES), Messias Donato (Republicanos-ES), Coronel Assis (UNIÃO-MT),Sargento Fahur (PSD-PR), Rosangela Moro (UNIÃO-SP), Zucco (Republicanos-RS), Coronel Telhada (PP-SP), Alfredo Gaspar (União-AL), Zacharias Calil (União-GO).

Os demais são de partidos da oposição, a maior parte (26) é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Novo (2), Patriota (1) e Podemos (1) também tem integrantes entre os signatários.

Veja quem são os apoiadores:



Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE)

Júlia Zanatta (PL-SC)

Luiz Lima (PL-RJ)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF)

Carla Zambelli (PL-SP)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Giovani Cherini (PL-RS)

Sanderson (PL-RS)

Bibo Nunes (PL-RS)

Evair de Mello (PP-ES)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Coronel Assis (UNIÃO-MT)

Roberta Roma (PL-BA)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Marcel Van Hatten (NOVO-RS)

Adriana Ventura (NOVO-SP)

Rosangela Moro (UNIÃO-SP)

Zucco (Republicanos-RS)

Coronel Telhada (PP-SP)

Zé Trovão (PL-SC)

Junio Amaral (PL-MG)

Bia Kicis (PL-DF)

Vermelho Maria (PL-PR)

Marcon (Podemos-RS)

José Medeiros (PL-MT)

Helio Lopes (PL-RJ)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Dr. Frederico (Patriota-MG)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Abilio Brunini (PL-MT)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Zacharias Calil (União-GO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Marco Feliciano (PL-SP)

Amália Barros (PL-MT)

Quem é Luciane



Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, tem 45 anos e é um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi preso e condenado a 31 anos de reclusão por associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Neste ano, sua esposa, Luciane Barbosa Farias, de 37 anos, conhecida como a “dama do tráfico de Manaus”, foi recepcionada pela equipe do Ministério da Justiça duas vezes. Seu nome não conta na agenda oficial da pasta, mas o Ministério admite que ela foi recebida por secretários do ministro Flávio Dino. (Veja abaixo)

Luciane Barbosa de Farias chegou a ser condenada a dez anos de prisão por ter desempenhado, de acordo com o Ministério Público, um papel essencial na ocultação de valores do tráfico. Ela era uma espécia de laranja que lavava o dinheiro do tráfico.

Entre as organizações usadas para lavar o dinheiro, estava a Associação Liberdade do Amazonas, que foi fundada no ano passado com o intuito de defender os direitos dos presos.

Tio Patinhas é dono de uma extensa ficha corrida, mas, além dos crimes confirmados, há uma série de assassinatos imputados a ele por jornais de Manaus, no amazonas.

Ele também teria financiado a fuga de 35 presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) em maio de 2018.