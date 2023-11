Fernando Frazão/Agência Brasil - 23/12/2022 Trânsito de veículos para viagens de fim de ano na Ponte Rio-Niterói.

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), estima que, durante o feriado desta quarta-feira (15), entre 70 e 110 mil veículos devam passar pelo SAI, no sentido litoral. Devido ao alto fluxo de veículos, às 13h de hoje, a Ecovias registrou congestionamento na rodovia dos Imigrantes, do km 40 ao km 53, informou o último boletim divulgado.

Além disso, a concessionária também registrou congestionamento na via Anchieta, no sentido litoral, do km 37 ao km 40. O acostamento da rodovia Conego Domenico Rangoni também apresenta lentidão no sentido Guarujá, do km 264 ao km 263, por alto fluxo de veículos comerciais.

De acordo com a concessionária, o SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra, acontece pela pista Norte das duas rodovias.

A previsão de fluxo de veículos engloba somente o feriado desta quarta, da Proclamação da República. Antes do fim de semana, a concessionária deve liberar a estimativa para o feriado da próxima segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra.

Calorão no Centro-Oeste e Sudeste

Uma frente fria vai passar pelo oceano e deve amenizar as temperaturas no Brasil nesta quarta. O país vive uma onda de calor extremo desde o fim da última semana. Embora os termômetros não devam atingir marcas históricas, as altas temperaturas devem durar até ao menos a próxima sexta (17).

A frente fria vai puxar umidade da Amazônia pela região central, de acordo com a Climatempo. Mesmo que momentânea, a mudança deve fazer com que as temperaturas diminuam um pouco em relação ao calorão registrado nos últimos dias.