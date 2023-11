Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 11.10.2023 Saiba o que foi a Proclamação da República

O feriado nacional desta quarta-feira (15) celebra a Proclamação da República, fato histórico que aconteceu em 1889 e marcou o fim da monarquia no Brasil.



O período entre 1822, quando foi proclamada a Independência do Brasil em 7 de setembro, e 1889 foi marcado pela monarquia no país, com o governo de imperadores como Dom Pedro I e Dom Pedro II.

Ao final desse período, havia um forte descontentamento das forças armadas e de setores ligados à elite, o que gerou a mudança política. De acordo com historiadores, a Proclamação da República teve pouca influência popular, enquanto os militares exerceram forte papel.



Em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares cercou o Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, com o objetivo de destituir Dom Pedro II do trono. Deodoro da Fonseca foi o responsável por proclamar a República, se tornando o primeiro presidente do Brasil.

República brasileira



Logo após a Proclamação da República, foi instituído um governo provisório no Brasil, sob o comando de Deodoro da Fonseca. O período inicial foi marcado por bastante instabilidade e mudanças nas estruturas de poder. Em 1891, uma nova Constituição foi promulgada, sob a qual se estabeleceu, de fato, o novo regime.

O país passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, nome que reflete como o poder era descentralizado entre os entes federados. O nome permaneceu esse durante todo o período republicano, mudando para República Federativa do Brasil, como é até hoje, apenas durante a ditadura militar.