Paulo Pinto/Agência Brasil - 27.09.2023 Jovens se refrescam em chafariz do Parque da Independência, em SP

A cidade de São Paulo registrou neste domingo (12) o dia mais quente do ano, marcado por predomínio de Sol e ar seco. De acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura paulista, a média máxima chegou a 36,9ºC nesta tarde, superando o recorde anterior de 36,5ºC, registrado em 24 de setembro.



Além do dia mais quente do ano, hoje também foi o dia mais quente para o mês de novembro desde que as medições do CGE foram iniciadas, em 2004. Até então, o recorde era do dia 4 de novembro de 2019, que teve temperatura média máxima de 35,3ºC.

Em termos de temperatura máxima absoluta, medida em apenas um ponto da cidade, este domingo também bateu recorde. Às 16h, a subprefeitura da Vila Mariana registrou 38,5ºC, maior temperatura para o mês de novembro desde 2004.



Neste domingo, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou estado de atenção por conta da baixa umidade na capital paulista. Segundo o CGE, os menores percentuais de umidade do ar oscilaram próximos a 20%.



As recomendações do órgão para cuidar da saúde no calor são: