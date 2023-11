Reprodução: Redes Sociais Tsunami meterológico em Santa Catarina

Um tsunami meteorológico assustou moradores de Santa Catarina no sábado (11). O fenômeno, que é raro segundo a meteorologia, atingiu a praia do Cardoso em Laguna (SC), por volta de 16h, de acordo com a Defesa Civil. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades catarinenses.

Ondas grandes e inesperadas atingiram veículos próximos à praia e os deixaram submersos. Segundo o MetSul Meteorologia, o tsunami foi causado por um temporal com vento forte.

TEMPO | Vídeo mostra a chegada do temporal com vento muito forte que causou o tsunami meteorológico em Laguna (SC). Saiba mais em https://t.co/NGhTrUvJNL . 📷 @barradocamacho pic.twitter.com/FTIPRdpSTv — MetSul Meteorologia (@metsul) November 11, 2023





🔴 ATENÇÃO | Tsunami meteorológico atingiu Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina. Ondas grandes e repentinas atingiram a praia.



‼️ Entenda o fenômeno e saiba o que ocorreu. ▶️ https://t.co/QE0QQGrtz7 pic.twitter.com/gw3MwGdGsY — MetSul Meteorologia (@metsul) November 11, 2023





Esse tipo de fenômeno é provocado por alterações da pressão atmosférica, como rajadas de vento. O tsunami meteorológico é raro e de "difícil previsão", segundo a Defesa Civil de Santa Catarina. O tsunami mais comum é geralmente causado por uma perturbação no fundo do mar.

"Não havia previsão de mar agitado, nem de alagamentos costeiros, porém, a passagem desta linha de instabilidade pelo litoral sul provocou o fenômeno", comunicou a Defesa Civil catarinense.