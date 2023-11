Tânia Rêgo/Agência Brasil - 24.08.2023 Calor intenso atinge vários estados brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (10) um alerta vermelho de grande perigo devido à forte onda de calor. O alerta dura até a próxima quarta-feira (15) e atinge seis estados, além do Distrito Federal.



A área afetada pela forte onda de calor representa risco à saúde por manter as temperaturas em 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias, informa o Inmet. Os estados afetados são Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais:

Reprodução/Inmet/OpenStreetMap Mapa mostra área afetada por onda de calor

Além do alerta de grande perigo, o Inmet também emitiu dois outros alertas relacionados à onda de calor. Os dois avisos são de baixa umidade e duram durante todo o sábado (11).



Um dos alertas é laranja, representando perigo, e atinge 13 estados, além do Distrito Federal. Nessas localidades, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% até às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, trazendo riscos de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Já o outro alerta é amarelo, representando perigo potencial, e atinge 16 estados, além do Distrito Federal. Nessas localidades, a umidade vai variar entre 30% e 20% até às 19h deste sábado, com baixos riscos de incêndios e à saúde. Veja os mapas dos alertas amarelo e laranja de baixa umidade:



Reprodução/Inmet/OpenStreetMap Mapas mostram áreas com alertas amarelo e laranja de baixa umidade

Segundo o Inmet, as recomendações para as áreas com baixa umidade são: