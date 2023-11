Reprodução/Facebook Carlos Antônio Vieira Fernandes, novo presidente da Caixa Econômica Federal





Nesta sexta-feira (3) o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes foi oficialmente nomeado presidente da Caixa Econômica Federal, ocupando o lugar que era de Maria Rita Serrano, demitida pelo presidente Lula (PT) após pressão de lideranças do Centrão.

Carlos Vieira chegou ao governo como indicação direta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), como “moeda de troca”, atraindo os partidos de centro para o campo governista para garantir maioria nas votações de pautas mais difíceis.







Formado em Economia e Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarabira (Fafig) - atual Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) - Vieira é funcionário de carreira da Caixa desde 1981 e já ocupou o posto de presidente da Fundação dos Economiários Federais (Funcef), o fundo de pensão dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal.

O novo presidente foi secretário-executivo do Ministério das Cidades do governo Dilma Rousseff, durante a gestão de Gilberto Occhi, ligado ao PP de Arthur Lira. Além disso, Vieira também teve atuação na pasta da Integração Nacional em 2015, durante a gestão do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Outros cargos de destaque ocupados pelo novo presidente da Caixa foram os de diretor-presidente da BRB Financeira e presidente do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Transporte Urbano (CBTU).