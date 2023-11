Reprodução/Facebook Carlos Antônio Vieira Fernandes, novo presidente da Caixa Econômica Federal





Nesta sexta-feira (3) o presidente Lula (PT) nomeou Carlos Antônio Vieira Fernandes como novo presidente da Caixa Econômica Federal, através de uma edição extra do Diário Oficial da União.

Vieira é funcionário de carreira da Caixa e já trabalhou em governos petistas, como secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional em 2012, primeiro governo Dilma.

O novo presidente da Caixa é uma indicação direta de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, que lidera o grupo de parlamentares conhecido como “Centrão”.





A nomeação de Vieira se dá após a demissão de Rita Serrano , que perdeu o cargo após uma pressão forte e demorada de lideranças de partidos do Centrão, que cobiçavam o controle do banco público em troca de garantir apoio ao governo no Legislativo.

Serrano foi a terceira mulher do primeiro escalão do governo a ser demitida por Lula. Além dela, foram demitidas Daniela Carneiro (Turismo) e Ana Moser (Esporte). Após sua demissão, a ex-presidente da Caixa veio a público agradecer “pela confiança depositada” nela, e desabafou sobre as dificuldades de ser mulher e ocupar espaços de poder .

























“Espero deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia, de que é possível uma empregada de carreira ser presidente de um grande banco e entregar resultados, de que é possível ter um banco público eficiente e íntegro, de que é necessário e urgente pensar em outra forma de fazer política e ter relações humanizadas no trabalho”, disse a ex-presidente do banco nas redes sociais.

A mudança gerou descontentamento e muitas críticas da base eleitoral de Lula, que cobra uma presença feminina maior no governo, uma vez que o presidente tinha a diversidade como uma de suas principais pautas na campanha eleitoral.