Reprodução O caso foi registrado como lesão corporal





Uma mulher de 51 anos foi agredida com um soco na estação Artur Alvim, Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo, na tarde de terça-feira (31). De acordo com a vítima, um vendedor ambulante estava bloqueando a passagem da catraca.

Segundo o registro policial, a mulher teria pedido licença ao homem de 26 anos, que liberou o caminho, mas teria feito “um comentário” provocativo, que causou uma discussão entre os dois. Então, “a mulher socou o homem, que caiu. Ele revidou e também a agrediu no rosto”, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).





Ela foi socorrida por agentes de segurança e conduzida ao Pronto Socorro Dr. Alexandre Zaio, que fica na Vila Nhocuné, pelos agentes de segurança da estação. De acordo com o boletim de ocorrência, ela chegou ao local “sem conseguir falar por lesão grave na face”.

O agressor compareceu à Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), na Barra Funda, e foi liberado depois de prestar depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal.