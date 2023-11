Reprodução Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro negou que o PL (Partido Liberal) tenha "batido o martelo" quanto ao nome do deputado Delegado Ramagem para a prefeitura do Rio de Janeiro. A declaração se dá após o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia o escolhido como nome para o Rio.



“O PL tem bons quadros para disputar as eleições municipais do Rio em 2024 e o martelo não está batido ainda. Delegado Ramagem, [Carlos] Portinho e Luiz Lima já colocaram seus nomes à disposição”, declarou o senador ao jornal Folha de S.Paulo.

“Como são perfis diferentes de pré-candidatos, a forma como será tomada a decisão, tudo bem conversado e alinhado, é tão importante quanto o nome em si”.

Flávio acredita que se o PL conseguir definir um candidato por meio “dessa espécie de primárias com unidade e sem vaidades”, terá “um conjunto de lideranças em prol de uma candidatura que tem tudo para ser vitoriosa”.

Em vídeo nas redes sociais, Jair Bolsonaro é visto declarando que Ramagem é "a princípio" o pré-candidato do PL à prefeitura da capital fluminense.

Ramagem chefiou a Abin (Agência Brasileira de Investigação) de 2019 a 2021. O Ministério Público Federal investiga se a Abin espionou ilegalmente por meio de softwares pessoas públicas sem autorização.

Na 3ª feira (31.out), o general Braga Netto, ex-vice-presidente e um dos principais nomes do PL para concorrer à prefeitura carioca, foi declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação durante a comemoração do 7 de Setembro de 2022.

Segundo Flávio, a ideia do PL é conseguir mais candidaturas à direita e, em seguida, buscar alianças partidárias, “tanto para indicação de vice do PL como de candidaturas próprias de outros partidos, inclusive com nomes também à direita e conservadores”.

O senador declarou: “Defendo que elas [alianças partidárias] aconteçam não só para um debate saudável e crítico da atual gestão municipal, mas também para aumentar o número de vereadores eleitos da mesma ala ideológica”.