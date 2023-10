Divulgação/PF A investigação foi iniciada pela Polícia Federal no ano passado





Nesta terça-feira (31) a Polícia Federal de Pernambuco deflagrou três operações de combate a crimes de armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Dois homens foram presos: um deles tem 41 anos e foi preso em Camaragibe, cidade localizada na Região Metropolitana do Recife.

A prisão se deu no âmbito da operação Help XV, que obteve um mandado de busca e apreensão contra ele. Nas buscas, foram encontrados arquivos com cenas explícitas de estupro e pornografia de crianças e adolescentes.

A outra prisão aconteceu em Tejipió, bairro localizado na zona oeste do Recife, no âmbito da operação Rede Protegida. O suspeito de 37 anos também armazenava arquivos com imagens de abuso sexual contra crianças.

Um terceiro mandado de busca e apreensão foi cumprido no Prado, também no Recife, na operação Anjo da Guarda 4. Foram apreendidos dois notebooks, um celular e outras mídias que passarão por análise da Polícia Federal.





A investigação que resultou nas prisões começou em 2022, quando a Polícia Federal identificou os suspeitos que estavam adquirindo e disponibilizando o material criminoso.

Agora os homens presos responderão pelos crimes de armazenamento e divulgação de cenas de abuso infantil, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão.

A depender do resultado da perícia das imagens, é possível que eles também respondam por estupro de vulnerável e produção de cenas de abuso infantil - caso os suspeitos estejam nas imagens que estavam armazenando. Neste caso, as penas variam de 16 a 33 anos de prisão.