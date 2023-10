Pedro França/Agência Senado Senador Telmário Mota, é acusado de mandar matar a mãe da filha que o acusa de tentativa de estupro





O ex-senador Telmário Mota, preso na segunda-feira (30) por suspeita de ter mandado matar Antônia Araújo de Sousa , mãe de uma das filhas dele, cedeu uma fazenda de sua propriedade para servir de “centro de treinamento” de tiro. A informação é da Polícia Civil de Roraima.

A Fazenda Caçada Real - mesmo nome da operação policial que levou à prisão do ex-senador - foi utilizada pelos assassinos de Antônia, morta no dia 29 de setembro, com um único tiro na cabeça, enquanto saía de sua casa, no bairro Senador Hélio Campos, na zona oeste de Boa Vista (RR).

“Identificamos muitos elementos e informações que indicam que houve planejamento da execução. O nome da operação se refere a um local onde houve não só planejamento e reunião do grupo, como também um treinamento antes da execução”, declarou a Polícia.

A motivação do crime foi a participação de Antônia como testemunha no processo em que a filha de 17 anos do ex-casal acusou Telmário de tê-la forçado a beber álcool e entrar num carro, onde foi assediada e sofreu uma tentativa de estupro em agosto, no Dia dos Pais.

Telmário foi senador da República entre 2015 e 2023. Ele era do partido Solidariedade - do qual se desfiliou em outubro - e tentou se reeleger no ano passado, mas não conseguiu.

Além das acusações de ser mandante do assassinato de Antônia e de ter tentado estuprar a própria filha, Telmário Mota também respondeu a processos por agredir uma jovem de 19 anos com quem se relacionava desde que ela tinha 16 e por promover rinhas de galos e um evento com aglomeração no auge da pandemia de Covid-19.