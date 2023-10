Reprodução/redes sociais A mulher foi baleada na estação da Bibliotheque Nationale de France.

Uma mulher que usava um hijab, tradicional véu islâmico, em uma estação do metrô de Paris foi baleada pela polícia nesta terça-feira (31). De acordo com testemunhas, ela estava dizendo frases jihadistas e gritando “vocês todos vão morrer” para os outros passageiros.

Pessoas presentes no local relataram que a mulher ignorou a ordem dos policiais que pediram-na que levantasse as mãos e acabou sendo baleada em seguida. Ela foi levada para um hospital e está em estado grave.

De acordo com o porta-voz do governo, Olivier Veran, “eles [os policiais] puxaram a mulher de lado e primeiro pediram que ela se acalmasse, mas também que mostrasse as mãos para provar que não representava nenhum perigo particular”. As informações são da agência Reuters.

Foram abertas duas investigações sobre o caso — uma sobre a mulher e outra sobre a possibilidade de ter acontecido um excesso por parte da polícia.

O episódio acontece após o governo francês banir atos pró-Palestina no país neste mês e como possível consequência de uma tensão entre a comunidade muçulmana da França diante do conflito Israel-Hamas.