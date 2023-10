redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Sergio Moro

A Prefeitura de Curitiba acionou o senador Sergio Moro e sua esposa, a deputada Rosângela Moro, por atraso no IPTU no valor de R$ 2.750,70, referente ao ano de 2022.



O juiz Plínio Augusto Penteado de Carvalho, da 2.ª Vara de Execuções Fiscais de Curitiba, mandou notificar o casal para o pagamento da dívida em até cinco dias.



"Cite-se o executado, por carta com aviso de recebimento (AR), consoante requerimento inicial para, no prazo legal de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida com os juros, multa e outros encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução nomeando bens à penhora", escreveu.

Caso não paguem o valor devido, Moro e Rosângela podem ser inscritos no Serasajud, cadastro de devedores. "A qualquer tempo, havendo requerimento pelo exequente de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes, resta tal pleito desde logo deferido", escreveu o magistrado.

Também foram autorizadas medidas mais duras, como bloqueio de bens e penhora do imóvel.

Moro e Rosângela tem um apartamento de quatro quartos e 163 metros quadrados no bairro Bacacheri. O casal não se pronunciou até o momento.