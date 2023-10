Reprodução: Flipar PF

Policiais federais , convocados por sindicatos da categoria, realizam nesta quinta-feira (26) uma paralisação acompanhada de protestos na porta das Superintendências Regionais dos Estados e do Distrito Federal reivindicando reestruturação da carreira.

Os sindicatos afirmam que a data foi escolhida como "Dia D" da mobilização após o secretário de Relações do Trabalho do MGI (Ministério de Gestão e Inovação), José Lopez Feijóo, desmarcar uma reunião, em 16 de outubro, com sindicalizados e a direção-geral da corporação para definir a reestruturação da carreira.

"As entidades de classe da Polícia Federal (PF), que representam os quase 30 mil

servidores da polícia federal, entre policiais e servidores administrativos da ativa, aposentados e pensionistas, vêm manifestar indignação com a postura morosa do governo federal quanto à definição de proposta de reestruturação salarial para a categoria", dizem as entidades em nota.

Para o próximo dia 16 de novembro, está prevista mais uma mobilização, dessa vez na porta do Ministério da Justiça.

Segundo a categoria, novas atribuições foram incorporadas à corporação, como a fiscalização dos CACs- caçadores atiradores e colecionadores. Com isso, a remuneração deveria ser alterada.

A mudança total só deve ser concluída em 2025 e exigirá um reforço de 2.000 policiais no atual efetivo da PF.

"O governo Federal tem dito que a segurança pública é prioridade, entretanto na

prática temos carência de equipamentos de proteção, de efetivo para integrar as FICCO, forças integradas fundamentais no combate à violência. Além disso, servidores que colocam a sua integridade física em risco diariamente precisam estar motivados e valorizados", diz o documento.

Os atos têm o apoio das seguintes organizações: