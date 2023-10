Divulgação/Santuário Nacional de Aparecida Dom Orlando Brandes celebrou missa nesta manhã

O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, se manifestou nesta quinta-feira (12) contra o aborto e o desmatamento, durante a principal missa pelo dia da padroeira nacional do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, celebrada no santuário nacional no interior de São Paulo.



"O mundo olha para nós, vamos plantar árvores, Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida por isso dizemos sim à vida, não ao aborto. Sim à vida, não ao desmatamento, não a depredação da mãe terra", declarou o religioso.

Ainda no sermão dado na Basílica lotada, dom Orlando pediu aos fiéis que "rezem por favor pela paz na Ucrânia e na Terra Santa e nas periferias de nossas cidades e no mundo inteiro".

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da cerimônia concluída por volta das 10h30 (horário local), junto com outras autoridades.

Segundo a assessoria de imprensa do Santuário, cerca de 300 mil pessoas devem passar pela cidade de Aparecida para participar de alguma das sete missas. A primeira foi celebrada às 5h da manhã, acompanhada de uma procissão.

O Brasil é o pais com a maior população católica do mundo e o culto a Nossa Senhora Aparecida ocorre há mais de 200 anos.