Câmara dos Deputados Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados

Nesta terça-feira (10), a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados retomou a votação sobre o Projeto de Lei nº 580/2007 , que visa proibir o casamento civil homoafetivo. O PL é de relatoria do deputado Pastor Eurico (PL-PE) . Com 12 votos a favor e 5 contra, o projeto passou para a votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal do Brasil, o CCJ.



Entidades que lutam pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+ levanta um alerta sobre a continuidade do projeto.

O projeto seguia na Câmara há meses , com a última tentativa de votação em setembro de 2023. A audiência pública foi marcada por discussões acaloradas entre os apoiadores do PL e os parlamentares contra. Com isso, o relator fez o pedido de vistas do texto, afirmando que a necessidade de ponderar com mais profundidade os argumentos. O presidente do colegiado, Fernando Rodolfo (PL-PE) é um dos interessados no projeto.

A Comissão formou maioria na votação, com 12 votos contra 5.

A favor:



Chris Tonietto (PL-RJ)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Filipe Martins (PL-TO)

Priscila Costa (PL-CE)

Eli Borges (PL-TO)

Pastor Eurico (PL-PE)

Cristiane Lopes (UNIÃO-RO)

Clarissa Tércio (PP-PE)

André Ferreira (PL-PE)

Messias Donato (REPUBLICANOS-ES)

Pastor Isidório (AVANTE-BA)

Rogéria Santos (REPUBLICANOS-BA)

Contra:



Erika Hilton (PSOL-SP)

Erika Kokay (PT-DF)

Tadeu Veneri (PT-PR)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Pastor Henrique V. (PSOL-RJ)

O relator do caso leu o texto para a Comissão, para voltar as discussões nesta terça-feira. Esta é a terceira versão do texto que é trazida à Câmara, com mudanças que desvincula com a lei de autoria do ex-deputado Clodovil Hernandes. O texto original dizia que "duas pessoas do mesmo sexo poderão constituir união homoafetiva por meio de contrato em que disponham sobre suas relações patrimoniais”.



Deputados

os deputados da base do governo deixaram a Comissão em protesto ao PL. Ao iniciar a votação, os deputados Erika Kokay (PT-DF), Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ), Daiana Santos (PCdoB-RS) e Laura Carneiro (PSD-RJ) afirmaram que foi descumprido o acordo formal previamente estabelecido, e deixaram a sessão para tirar o quórum.

Vieira argumentou: "O combinado era criar um grupo de trabalho para discutir o texto, buscando um consenso. Agora, a proposta voltou à pauta com uma nova versão, que sequer tivemos tempo de ler”.

🚨 ABSURDO! Descumprindo o acordo feito anteriormente, deputados da extrema direita tentam aprovar AGORA o parecer do Projeto de Lei que acaba com o casamento civil homoafetivo, na Comissão de Previdência e Família. O combinado era criar um grupo de trabalho para discutir o… pic.twitter.com/eNkRnogWdl — Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) October 10, 2023





É inaceitável o que aconteceu agora na Comissão da Família da Câmara dos Deputados!



Seguiremos em luta e mobilizados pelo nosso direto de amar e celebrar o nosso afeto! 💪🏾🏳️‍🌈



via @fabiofelixdf pic.twitter.com/CUKLwz7SYp — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) October 10, 2023

Veja a votação ao vivo: