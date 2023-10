Reprodução Encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil, promovido pela ministério da Saúde, foi criticado por ter apresentação de dança 'batcu'

O Ministério da Saúde exonerou, na noite deste sábado (7), o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da pasta, Andrey Lemos, que assumiu a responsabilidade pela coreografia de funk realizada durante o 1º Encontro de Mobilização para Promoção da Saúde no Brasil.

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra uma mulher dançando uma versão de "Batcu", da drag queen Aretuza Lovi, enquanto rebola para a plateia. A ministra Nísia Trindade disse ter sido "surpreendida pelo episódio" e pediu desculpas pelo ocorrido.





"Infelizmente, eu fui surpreendida pelo episódio de ontem e venho, por meio desse vídeo, me desculpar muito sinceramente pelo ocorrido e reiterar o compromisso do Ministério da Saúde de que seus eventos reflitam a conduta e a orientação da Pasta da Saúde e do Governo liderado pelo presidente Lula." falou a ministra, que não esteve presente no evento, pois cumpria agenda no ABC Paulista.



Nísia ainda anunciou a criação de uma curadoria de eventos para garantir que as futuras atrações se adequem à missão institucional do Ministério da Saúde. Em nota, o ministério se referiu ao episódio como "inadmissível" e destacou que "não reflete a política da pasta nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizado no encontro".

O vídeo da dança que viralizou nas redes sociais foi alvo de críticas duras da oposição e diversos parlamentares cobraram o Ministério da Saúde sobre o ocorrido e pediram acesso ao custo total do evento, além de lista dos servidores responsáveis pela organização.