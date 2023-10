Assessoria MEC Reunião do Consec





Secretários municipais de todo o país se reuniram nesta sexta-feira, 6 de outubro, para o lançamento público do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais, Consec . Participaram da cerimônia os secretários de educação de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Velho, Recife, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco e Vitória, além de parceiros e organizações do terceiro setor da educação, como Todos pela Educação, Itaú Social, Instituto Natura, FGV DGPE, Fundação Leman, CENPEC, Instituto Ayrton Senna e Instituto Alfa e Beto, que atuam no tema.

O Consec, que surgiu informalmente como troca de experiências entre secretários das capitais, hoje é a principal ponte dos secretários municipais das capitais com o MEC, levando demandas e desafios da educação. Entre elas estão a recomposição da aprendizagem fundamental após pandemia, a evasão escolar, a educação especial, a expansão do ensino integral e as preocupações relacionadas à segurança nas escola.

Todas as 26 capitais aderiram ao CONSEC.