Divulgação/Polícia Civil do Amapá Gabriel Marti Cruz Rodrigues é filho de Randolfe Rodrigues, senador pelo Amapá





Gabriel Marti Cruz Rodrigues, de 28 anos, foi preso na madrugada deste sábado por desacato à autoridade e desobediência em Macapá, capital do Amapá. Ele é filho do senador Randolfe Rodrigues (sem partido) e o episódio aconteceu durante a 52ª Expofeira.

De acordo com boletim da Polícia Militar, Gabriel estava "extremamente alterado" durante a abordagem e teria resistido à prisão. A ação da PM tinha como objetivo encerrar uma festa na boate do filho do parlamentar, que já tinha ultrapassado o horário permitido de funcionamento. “O ambiente estava extremamente tumultuado”, destacou a polícia.

“Nenhum policial de merda vai fechar minha boate, vocês não sabem com quem estão falando. A farda de vocês não serve nem de pano de chão na casa do meu cachorro”, teria dito Gabriel Rodrigues, segundo a ocorrência obtida pelo "Metrópoles".

O que diz a defesa de Gabriel

A defesa de Gabriel alegou, ao "Metrópoles", que os policiais começaram a confusão com truculência e ameaça e nega desacato por parte do filho de Randolfe.

“Tu que é o filho do senador? A gente fecha (a boate) a hora que quiser. A gente é a lei. Tu pensa que teu pai, aquele merda, vai fazer alguma coisa? O soco que eu te dou aqui, ninguém tira”, foram as palavras proferidas pelos PMs, de acordo com a defesa.

A defesa registrou um boletim de ocorrência, que cita ofensas homofóbicas e ameaças físicas com uso de arma.