Reprodução: Flipar As fortes chuvas também chegaram a Santa Catarina. Na região oeste do estado uma pessoa morreu devido à queda de uma árvore.





Nesta sexta (6) as chuvas que atingem o estado de Santa Catarina desde o início da semana se intensificaram, provocando sério risco de enxurradas e alagamentos nos 60 municípios atingidos.

Até o momento, 17 cidades decretaram situação de emergência, uma pessoa morreu e mais de mil foram atingidas. Segundo a Defesa Civil estadual, o tempo permanecerá instável até o domingo (7), sendo as noites desta sexta (6) e sábado (7) os momentos mais críticos.

Por conta disso, diversos municípios já registraram interdições em rodovias, cancelaram aulas e eventos festivos previstos para os próximos dias, como a edição de 2023 da Oktoberfest de Blumenau e a Festa do Imigrante, em Timbó.





"Os temporais vêm acompanhados com intensas rajadas de vento e eventual queda de granizo, que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica", informou a Defesa Civil.

Em caso de emergência, a população deve pedir ajuda ligando gratuitamente para o Corpo de Bombeiros (193), para a Polícia Militar (190) e/ou para a Defesa Civil (199).

Confira, a seguir, uma série de orientações do Corpo de Bombeiros para a segurança da população :

No trânsito

Atenção redobrada! A água acumulada na pista pode provocar a perda da direção do veículo, causando acidentes. Por segurança, mantenha uma distância maior entre os veículos se a sua visibilidade estiver comprometida.

Respeite sempre os limites de velocidade e use o cinto de segurança. Em caso de óleo na pista, não freie bruscamente! O líquido viscoso pode se entranhar nos sulcos dos pneus e desestabilizar o veículo.

No mar

As condições do tempo são desfavoráveis para atividades de navegação, pesca ou prática de surf, devido às ondas com cerca de 3 metros e risco de ressaca com rajadas de vento.

Em casa

Verifique se há acúmulo de lixo ou sedimentos que podem obstruir o escoamento da água da chuva e se os ralos de drenagem da residência não estão entupidos.

Estabeleça um plano de comunicação com seus familiares e conhecidos para troca de informações em caso de emergência.

Se a água subir, desligue a energia elétrica (quadro de luz), o gás e também a rede de água.

Se for possível ou indicado pela Defesa Civil do seu município, desocupe sua residência, abrigando-se em local seguro. Não transite por áreas alagadas!

Em caso de movimentação de solo, como rachaduras ou quedas de muros, árvores caídas ou ameaçando cair, saia do local e acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199 para avaliação de risco.