Divulgação/Defesa Civil Chuvas atingiram casas em Santa Catarina





No domingo (3), um tornado atingiu a zona rural de Santa Cecília, em Santa Catarina, trazendo consigo ventos com velocidades que alcançaram até 100 km/h. A confirmação desse fenômeno meteorológico foi feita nesta terça-feira (5) pela Defesa Civil de SC, que analisou informações provenientes de imagens de radar, fotografias e vídeos registrados na área afetada.

Este tornado provocou a destruição de duas residências e a queda de árvores na comunidade de Anta Morta. Não foram registrados feridos em decorrência do fenômeno.

A tempestade que originou o tornado começou a se intensificar por volta das 23h e apresentou características de supercélulas, que são tempestades com rotação. Essas supercélulas foram identificadas pelo radar meteorológico localizado em Lontras, no Vale do Itajaí.

A formação desse fenômeno esteve relacionada a uma combinação de fatores climáticos. A presença de uma frente fria, um sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul e um fluxo intenso de calor e umidade provenientes do norte do país contribuíram para o desenvolvimento dessas tempestades e, consequentemente, para a formação do tornado.

É importante ressaltar que, ao contrário dos ciclones, os tornados têm um alcance mais limitado em termos de área afetada. Eles se originam a partir de nuvens cumulonimbus com rotação que descendem até a superfície, caracterizando-se por sua intensidade localizada e potencialmente destrutiva.





Homem morre em Santa Catarina

Na segunda (4), um homem morreu depois que o seu carro foi atingido por uma árvore durante uma tempestade em Jupiá (SC).

A Defesa Civil do estado também informou que três pessoas se feriram por causa dos estragos causados em Balneário Camboriú e Itajaí.