Reprodução/Shutterstock Perito do IML foi preso em Goiás suspeito de furtar celular e dinheiro de vítima falecida









Um perito do Instituto Médico Legal (IML) foi preso nesta quinta-feira (5) por suspeita de furtar o celular de uma estudante de medicina que faleceu e transferir o dinheiro da vítima para sua conta pessoal. O caso aconteceu na cidade de Mineiros (GO).

Entenda o caso

Segundo relatos da Polícia Civil local, o suposto crime foi revelado pelo próprio autor durante um jantar em uma pizzaria onde estavam presentes peritos e delegados. Enquanto eles conversavam sobre a morte da estudante, o perito do IML revelou que estava com o celular da jovem e que viu as contas bancárias ainda ativas com uma quantia de R$ 6 mil. Foi então que ele perguntou a um dos delegados se era ilícito ele transferir o dinheiro para sua conta bancária.

Os mesmos relatos complementam a história, afirmando que o delegado explicou que era ilegal ficar com o valor e que o mesmo deveria ir para a família da estudante.

Após a conversa, o delegado e outro agente policial foram até a sede do IML e pediram para que o perito suspeito mostrasse o celular da vítima e suas contas bancárias. Foi quando os agentes de segurança constataram ter R$1 mil na conta.

Em seguida, o perito recebeu voz de prisão por corrupção ativa e foi conduzido à delegacia.

O que diz a Polícia Técnica

Em nota oficial, a Polícia Técnico Científica informou que o servidor foi afastado de suas atividades e que o caso está em âmbito criminal. A nota informa ainda que os fatos serão apurados pela corregedoria da polícia e que não tolera nenhuma conduta ilícita de seus integrantes.