Reprodução: Flipar Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), comentou nesta sexta-feira (06) a morte dos três médicos no Rio de Janeiro , na madrugada da última quinta-feira (05). Bolsonaro lamentou o ocorrido, e acrescentou que a criminalidade do país tem crescido por conta da "proximidade do governo com a bandidagem”.



Na fala dada em uma entrevista coletiva ao desembarcar em Belo Horizonte, o ex-presidente diz: "Eu morei ali do lado, no condomínio, por muito tempo. No Rio de Janeiro, assim como no Brasil todo, a criminalidade tem crescido, porque o atual governo tem uma proximidade muito grande com a bandidagem. Por ocasião das eleições, o único local que ele [Lula] foi aplaudido foi nos presídios”.

Ele ainda teceu comentários sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, persona que tem protagonizado embates com aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional. Bolsonaro ironizou o corpo de Dino na fala.

"É um homem de muita coragem, pelo tamanho que ele tem, pelo volume corporal que ele tem, de entrar em regiões conflagradas pelo tráfico sem qualquer proteção do estado. Isso comprova a proximidade da esquerda no Brasil com o que há de errado no nosso país. Lamentamos o passamento dos três médicos, que salvem o quarto. Perdemos e muito com essas ações, a bandidagem sabe que eles serão dificilmente alcançados”, disse o ex-presidente.

Os médicos assassinados foram alvejados com ao menos 33 tiros . Dentre as vítimas está o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP), Diego Ralf Bomfim.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou na madrugada desta sexta-feira, quatro corpos em dois carros. A suspeita é que eles são ps responsáveis pela execução dos três médicos.

Bolsonaro estava acompanhado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que já havia prestado as condolências à Sâmia durante a sessão na Câmara.