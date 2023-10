Reprodução / Diocese de Franca Padre se afastou das atividades religiosas

A Diocese de Franca, no interior de São Paulo, comunicou ter dispensado um padre das obrigações sacerdotais e do celibato após o religioso descobrir que vai ser pai. Segundo a Diocese, o pedido de afastamento das atividades religiosas foi feito pelo próprio padre Ferdinando Henrique Pavan Rubio.

"A causa foi o envolvimento com uma pessoa, que resultou numa gravidez. A Igreja orienta que o sacerdote assuma a sua obrigação de paternidade", disse a Diocese em nota.

No início de setembro, em comunicado publicado nas redes sociais, a Cúria Diocesana de Franca divulgou que o bispo Dom Paulo Roberto Beloto havia acolhido "o pedido de dispensa das obrigações do estado clerical e do celibato" feito pelo padre. À época, no entanto, não informou o motivo.

Conforme a nota, desde o dia 5 de setembro o padre está afastado das "funções pastorais", até que se obtenha "o rescrito proveniente da Santa Sé".

"Mediante isso, acima de quaisquer especulações, unamos-nos em oração por este nosso irmão, a fim de que ele seja feliz nesta nova etapa de sua vida", escreveu a Diocese.

Agora, para que a licença seja validada, ele deve recorrer ao Vaticano. O Direito Canônico, conjunto de leis que rege a estrutura institucional da Igreja Católica, não permite que padres tenham relacionamentos amorosos ou se casem.