redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Pacto contra Fome quer tirar 20 milhões de pessoas da extrema pobreza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira (31) o Plano Brasil Sem Fome em Teresina (PI), com o objetivo de tirar o país do "Mapa da Fome" até 2030. O plano visa integrar os sistemas de segurança alimentar, assistência social e saúde para combater a fome de maneira abrangente.

Os dados mais recentes apontam que cerca de 33 milhões de pessoas enfrentavam insegurança alimentar grave em 2022 no Brasil.

O plano conta com a participação de 24 ministérios e inclui 80 ações distribuídas em três eixos principais: acesso à renda, trabalho e cidadania; alimentação adequada e saudável; mobilização para o combate à fome.

Meta anual do governo

Através da consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o plano visa reduzir anualmente as taxas de pobreza e diminuir para menos de 5% a proporção de lares em insegurança alimentar grave.

Para atingir esses objetivos, o plano prevê aumentar a renda das famílias, especificamente, para a comprar de alimentos, expandir o acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis, além de mobilizar diferentes setores da sociedade.

Atualmente, há 42 milhões de famílias registradas no Cadastro Único , com 30 milhões delas vivendo com até meio salário mínimo per capita. O Cadastro Único será utilizado para identificar famílias de baixa renda e direcionar auxílio de forma mais eficaz.

O Plano Brasil Sem Fome do Governo Federal pretende unir esforços de diversos campos políticos e sociais, desde a assistência social até políticas de agricultura familiar, com a visão de eliminar a fome no país até 2030.

Com informações da Agência Brasil*