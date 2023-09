Reproducao: Facebook Bruna Angleri, dentista encontrada carbonizada em casa

Bruna Angleri, dentista de 40 anos, foi encontrada carbonizada dentro da própria residência em São Paulo na manhã de quarta-feia (27). O caso aconteceu na cidade de Araras, interior do estado.

Ela foi encontrada morta em cima da cama, segundo a polícia. Ainda, a suspeita é de que o ex-namorado tenha matado Angleri, que já tinha uma medida protetiva contra ele.

Na casa, somente a cama onde ela estava deitada foi queimada. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a perícia criminal esteve no imóvel para investigar o incêndio. Além disso, a bolsa e o celular da vítima não foram encontrados.

De acordo com o delegado de Araras, Tabajara Zuliani dos Santos, a dentista foi agredida no rosto e, após a morte, atearam fogo na cama. Ainda, o ex-namorado de Bruna foi interrogado e negou ter cometido o crime. Depois do depoimento, ele foi liberado.

O caso foi documentado como homicídio e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira (SP).