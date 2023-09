Montagem iG - Redes Sociais Momento em que bandido desse do carro e atira contra homem no meio da rua em Belo Horizonte; criança foi atingida na lombar

Uma criança de dois anos e um homem de 28 ficaram feridos por disparos de arma de fogo em Belo Horizonte , no bairro Guarani. O incidente foi capturado por câmeras de segurança e aconteceu enquanto a criança caminhava ao lado de sua avó em direção a uma padaria.

O ataque foi executado por criminosos que estavam a bordo de um veículo preto. Eles se aproximaram do alvo, que estava na calçada e parecia estar mexendo em um carro, e abriram fogo.

No momento do primeiro disparo, a criança, que estava nas proximidades, foi atingida pelas costas, especificamente na região lombar. A avó, agindo com rapidez, puxou a criança pelo braço e a afastou do local do ataque. Enquanto isso, o homem que era o alvo dos criminosos, vestindo uma camiseta azul, conseguiu escapar correndo.

Assista abaixo:

Vídeo: criança de 2 anos é vítima de bala perdida no bairro Guarani, em BH, e está internada em estado grave



🎥: Imagens cedidas à Itatiaia https://t.co/w6Rn60FpTY pic.twitter.com/NQZhduF93z — Itatiaia (@itatiaia) September 27, 2023

As imagens do circuito de segurança registraram o ocorrido às 17h25. Em uma outra perspectiva, é possível ver um dos criminosos, usando um capuz para esconder o rosto, perseguindo o homem alvo, disparando mais tiros.

O crime ocorreu nas proximidades de uma escola, onde alunos em pânico começaram a correr em busca de abrigo. Um motorista passou pela cena buzinando, como um sinal de alerta para as pessoas nas imediações.

A Polícia Civil coletou cápsulas de munição calibre 45. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime, mas, até o momento, ninguém foi preso, nem identificado.