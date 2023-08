Reprodução/redes sociais Ao menos sete morreram no acidente e outros 10 ficaram presos às ferragens

Ao menos sete pessoas morreram em um acidente com o ônibus de torcedores do Corinthians na madrugada deste domingo (20) na Rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo retornava à São Paulo após a equipe paulista empatar com o Cruzeiro no Mineirão.

Segundo a Arteris, o ônibus seguia pelo km 525 da rodovia quando perdeu o controle da direção após fazer uma curva. O veículo ainda bateu contra um talude antes de capotar.

O Corpo de Bombeiros informou que 43 torcedores estavam no ônibus no momento do acidente. Cerca de dez pessoas ficaram presas às ferragens.

“A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento”, informou a empresa responsável pela rodovia.

Viaturas do Samu e da Arteris foram acionadas para colaborar no socorro às vítimas. Dois helicópteros também ajudam no atendimento.

A pista no sentido a capital paulista está interditada e não tem previsão de liberação. As autoridades estimam trânsito de 4km na rodovia na manhã deste domingo.

O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o acidente.