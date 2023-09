Corpo de Bombeiros de Goiás - 26.09.2023 Vazamento de amônia em fábrica de alimentos na cidade de Morrinhos, Goiás

Um vazamento de amônia em uma fábrica de alimentos em Morrinhos, Goiás, deixou cerca de 20 funcionários intoxicados com o vazamento na manhã desta terça-feira (26). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os funcionários começaram a apresentar sintomas de intoxicação, o que levou à necessidade de uma resposta rápida das equipes de resgate.

Um grupo de resgate com veículos especializados, apoiado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com duas ambulâncias, foi mobilizado e prestou atendimento às vítimas.

A área afetada pelo vazamento foi imediatamente isolada, e uma área de concentração de vítimas foi estabelecida para fornecer cuidados médicos adequados.

A reportagem encaminhou um pedido de resposta à empresa Qualitti Alimentos, sobre as causas do vazamento, mas até o momento, não obtivemos retorno. Estamos abertos a manifestações.

Ao menos 20 pessoas intoxicadas foram encaminhadas ao hospital municipal da cidade para atendimento médico. No local, as equipes de resgate constataram que ainda havia concentração do produto químico no ambiente na hora do resgate.

A prefeitura informou que a área foi devidamente ventilada para garantir a segurança de todos os envolvidos. A medição dos níveis tóxicos também foi realizada e a área ainda continua isolada até que a descontaminação completa seja alcançada.

Este incidente ocorreu um dia após outro vazamento de amônia, que aconteceu em um frigorífico em Iporá, também em Goiás, ontem, onde nove funcionários foram hospitalizados. Até o momento, as causas específicas desses vazamentos não foram esclarecidas.