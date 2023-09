🚨BOLSONARISTA EXPULSO da CPMI após me atacar.



Fui interrompida inúmeras vezes durante minha fala na CPMI em que mostrava quem é o General Heleno - um resto da ditadura!



O Deputado Abílio (PL) foi expulso da reunião por não me deixar falar e tumultuar as sessões… pic.twitter.com/U26UTzQWrD