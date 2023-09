Reprodução/redes sociais Jade Beatriz e namorada foram vítimas de homofobia em padaria de São Paulo

A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Jade Beatriz, e sua namorada, a fotógrafa Karla Boughoff, foram vítimas de homofobia em uma padaria em São Paulo (SP). O caso aconteceu na última quinta-feira (21), mas foi divulgado apenas neste fim de semana.

Segundo Jade, ela e Karla pagavam a conta quando perceberam que um homem estava encarando. A fotógrafa chegou a questionar o motivo e ouviu que o relacionamento delas é por ‘falta de pica’.

Vídeos gravados no local mostram o princípio da confusão e Jade tentando acalmar a namorada. Nenhum dos funcionários, pelo menos nas gravações, se manifestaram sobre as ofensas.

“A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até acontecer. É muito bizarro pensar que a gente não pode ir na padaria e ter um minuto de paz. Eu estava na padaria com a minha namorada quando esse cidadão chegou e se sentiu no direito de questionar a nossa sexualidade. E, além disso, ficar agredindo. Homofobia é crime. Nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis”, afirmou Jade, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Jade e Karla registraram um boletim de ocorrência, enquanto homem foi levado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil deverá investigar o caso.