Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Bebedouros públicos disponíveis para hidratação da população no Parque Augusta, em Bela Vista (SP)

Nesta sexta-feira (22) é o último dia de inverno de 2023. O calor, no entanto, não vai embora com a estação e, seguindo a tendência observada desde o início da semana, as temperaturas continuam altas neste sábado (23) e domingo (24).



O inverno acaba na madrugada deste sábado (23), quando inicia a primavera, às 3h50 do horário de Brasília.

Apesar do calor extremo em grande parte do país, o litoral do Espírito Santo e o Rio Grande do Norte tem previsão de chuva passageira e fraca, com pancadas de chuva na região Norte.

O mesmo acontece no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, que deve continuar registrando chuvas nos próximos dias, provavelmente até a próxima terça-feira (26).

O ar quente e úmido predomina sobre o Sul, além do Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso e em quase toda a região Norte. Nesses locais, as nuvens carregadas conseguem se formar, provocando pancadas de chuva.

Mais áreas de instabilidade também serão formadas sobre o Sul do Brasil devido à presença de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e norte da Argentina e a corrente de ar quente que vai do Norte ao Sul do Brasil.

De acordo com a Climatempo, algumas capitais podem bater recordes de calor nos próximos dias e, nesta sexta, Cuiabá (MT), Teresina (PI) e Palmas (TO) lideram o ranking de temperaturas máximas. Os termômetros podem marcar até 41ºC, 39ºC e 38ºC, respectivamente.

Veja, abaixo, como devem ficar as temperaturas das capitais ainda hoje, segundo o instituto:

Aracaju: 28ºC / 22ºC

Belém: 34ºC / 25ºC

Belo Horizonte: 32ºC / 16ºC

Boa Vista: 33ºC / 25ºC

Brasília: 32ºC / 19ºC

Campo Grande: 37ºC / 23ºC

Cuiabá: 41ºC / 25ºC

Curitiba: 34ºC / 16ºC

Florianópolis: 30ºC / 20ºC

Fortaleza: 34ºC / 25ºC

Goiânia: 37ºC / 21ºC

João Pessoa: 28ºC / 24ºC

Macapá: 34ºC / 25ºC

Maceió: 28ºC / 23ºC

Manaus: 35ºC / 26ºC

Natal: 30ºC / 23ºC

Palmas: 38ºC / 23ºC

Porto Alegre: 26ºC / 20ºC

Porto Velho: 36ºC / 25ºC

Recife: 28ºC / 23ºC

Rio Branco: 36ºC / 24ºC

Rio de Janeiro: 37ºC / 18ºC

Salvador: 28ºC / 23ºC

São Luís: 33ºC / 26ºC

São Paulo: 35ºC / 18ºC

Teresina: 39ºC / 24ºC

Vitória: 31ºC / 19ºC

Além disso, no final de semana, 11 capitais devem atingir o recorde de calor para este ano: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Palmas e Teresina.

Nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem emitido alertas para altas temperaturas e baixa umidade em alguns estados do Brasil.

Nesta manhã, ao menos oito estados estão com alerta vermelho (grande perigo) para calor extremo, são eles: Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. De acordo com o Inmet, esses locais estão registrando temperaturas máximas 5ºC acima da média do mês por mais de cinco dias seguidos.

Além disso, outros 12 estados e o Distrito Federal estão em alerta amarelo (perigo potencial) para baixa umidade, são eles: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Pará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.