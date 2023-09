Reprodução/Twitter @TelesCombate - 20.09.2023 Presidente da Câmara dos Vereadores de Jucás, no Ceará, Eúde Lucas

Nesta quarta-feira (20), o presidente da Câmara dos Vereadores de Jucás, Eúde Lucas (PDT), disse durante a sessão que o transtorno do espectro autista (TEA) pode ser curado "na peia" ou "na chibata". A cidade de Jucás fica no interior do Ceará, a cerca de 160 quilômetros da capital Fortaleza.



A fala surgiu após Lucas esnobar a mensagem de apoio à atriz Letícia Sabatella , atriz que confidenciou ao Fantástico do último domingo (17) que recebeu o diagnóstico de que estava no espectro.

O vereador afirmou: "Tem uma declaração que os artistas, os autores, sei lá... tá rondando. Eu digo 'eu era autista', só que meu pai tirou o autista na peia. Naquele tempo tirava autista era na chibata. Porque era um menino meio traquina".

O momento foi gravado e publicado nas redes sociais:

Após o ocorrido, o vereador emitiu uma nota dizendo que não teve a intenção de ofender, e que se expressou de forma equivocada sobre o assunto. Além disso, Lucas afirmou que a fala se referia ao próprio passado, e que esse teria sido o tratamento que o seu pai teria lhe dado.

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde explica que o TEA é um "distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento" . Desta forma, as pessoas que possuem o diagnóstico de estar no espectro podem sofrer alterações na comunicação, interação social e no comportamento.

Alguns aspectos comuns vistos em pessoas no espectro autistas são ações repetitivas, hiperfoco e restrições de interesse. o TEA ainda pode apresentar diferentes níveis, sendo o confidenciado pela atriz em um grau mais leve .

Nas redes, a fala de Eúde Lucas está sendo criticada, com internautas pedindo punição ao presidente da Câmara Municipal.

