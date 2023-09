Rodrigo Costa/Alesp Eduardo Suplicy (PT-SP) foi diagnosticado recentemente com Parkinson

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), 82 anos, revelou nesta terça-feira (19) que foi diagnosticado com Parkinson e que está fazendo tratamento com Cannabis medicinal. A relelação foi dada em entrevista à Folha de S. Paulo.

Suplicy revelou que a doença foi identificada em estágio inicial e que os sintomas leves começaram a ser sentidos no final do ano passado. Os primeiros sinais, segundo o deputado, foram reconhecidos pelo geriatra Nelson Carvalhaes. Após uma consulta com especialistas, o diagnóstico de Parkinson foi confirmado.

Em conversa com a jornalista Mônica Bergamo , o deputado disse que os primeiros sintomas notados foram tremores leves nas mãos, principalmente durante as refeições.

A especialista que acompanha Suplicy, a neurologista Luana Oliveira, faz parte do núcleo de Cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O ainda político mencionou que sente dores musculares na perna esquerda e episódios de desequilíbrio que quase provocam queda.

Além de revelar o diagnóstico, Suplicy manifestou seu compromisso em lutar pela regulamentação da distribuição de Cannabis medicinal no Brasil, uma vez que atualmente o acesso ao tratamento é desafiador para pacientes sem recursos financeiros.





Cannabis medicinal

O medicamento não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e geralmente é obtido por meio de ações judiciais ou associações terapêuticas.

Em fevereiro, Suplicy importou um frasco de óleo de Cannabis industrializado para iniciar seu tratamento.

Ele segue uma rotina de cinco gotas do medicamento no café da manhã, mais cinco à tarde e outras cinco à noite, além de tomar o medicamento “Prolopa”.

Nesta terça-feira (19), uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em Brasília, debaterá a proposta de regulamentação do cultivo e distribuição da Cannabis no país, e Suplicy estará presente para compartilhar sua experiência.

O parlamentar reiterou que, desde o início do tratamento, sentiu melhoras significativas em sua condição. Ele diz que as dores que sentia nas pernas desapareceram e que houve uma melhora significativa nos tremores nas mãos durante as refeições, além de ter alcançado maior estabilidade ao caminhar.