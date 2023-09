Valter Campanato/Agência Brasil - 01/08/2023 Alexandre de Moraes, ministro do STF





Após a primeira sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) ter levado à condenação dos três primeiros réus implicados na tentativa de golpe de estado realizada por radicais bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes avalia a inclusão de 4 a 10 réus na próxima análise desse caso. A informação é do blog da Daniela Lima.







Como forma de evitar novas cenas constrangedoras, como as que foram vistas no primeiro julgamento, quando advogados dos réus atacaram o STF e cometeram gafes, o próximo julgamento será feito no plenário virtual. Assim, os votos são coletados por escrito e não há sustentação oral.

Além disso, a discussão das principais teses jurídicas que cercam esse julgamento, na visão do ministro, já foram discutidas à exaustão no julgamento dos primeiros réus.

Dessa forma, os próximos julgamentos se limitarão à análise individual das provas contra cada réu e à dosimetria da pena.