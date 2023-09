Reprodução/Facebook Acidente matou 14 pessoas

Um avião de pequeno porte caiu neste sábado (16) no Município de Barcelos, no interior do Amazonas, e deixou 14 mortos. Autoridades ainda averíguam a causa da queda.



O avião modelo Embraer EMB-110 "Bandeirante" transportava 12 turistas, um piloto e um copiloto. Não há registros de sobreviventes. A aeronave foi fabricada em 1991 e podia transportar até 18 passageiros.

A aeronave saiu de Manaus na tarde do sábado e previa sobrevoar 400 quilômetros até Barcelos, cidade famosa pela pesca. Os turistas registraram momentos antes do embarque que estavam indo pescar na região (Veja abaixo).

Segundo o Governo do Amazonas, o acidente ocorreu durante o pouso no aeroporto de Barcelos, município próximo a Roraima.



A empresa Manaus Aerotáxi, responsável pelo avião, repassou ao governo estadual a lista das vítimas, que já foram transportadas para o Instituto Médico Legal (IML) da capital.

Veja a lista:



Euri Paulo dos Santos Fabio Campos Assis Fabio Ribeiro Gilcresio Salvador Medeiros Guilherme Boaventura Rabelo Hamilton Alves Reis Heudes Freitas Luiz Carlos Cavalcante Garcia Marcos de Castro Zica Renato Souza de Assis Roland Montenegro Costa Witter Ferreira de Faria

O piloto foi identificado pelo sobrenome Souza e o copiloto como Galvão.

Nas redes sociais, a empresa lamentou o caso.

"Contamos com o respeito à privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar", afirmou a empresa.

Apesar da causa do acidente permanecer desconhecida, autoridades dizem que chovia forte na região no momento da queda.

"O momento do acidente era de chuva muito intensa. Teve a informação de que duas aeronaves que estavam antes desse voo optaram por regressar a Manaus em virtude de a segurança no local não permitir o pouso", afirmou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, em entrevista coletiva.

"Não temos detalhes que possam ser conclusivos. Temos alguns relatos. Quero aqui não contaminar a investigação. O que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear", acrescentou.

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou representantes do Seripa VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para investigar a ocorrência.

O Seripa VII é o órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O Cenipa tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir novos acidentes.



A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que o aeroporto de Barcelos está aberto e sem rastros do acidente na pista. O aeroporto passará por obras a partir do dia 25 de setembro.

"A última fiscalização no local foi realizada em 1º de setembro de 2023. Atividades de fiscalização abrangem, em regra, todo o aeroporto ou partes dele, incluindo aspectos relativos a pavimentos, cerca, vegetação, condições de manutenção e operação, por exemplo", disse a Anac.



🚨VEJA: Vídeo publicado nas redes sociais mostra os pescadores entrando em um avião momentos antes da queda, no Amazonas.



pic.twitter.com/9yvQuafKU6 — CHOQUEI (@choquei) September 17, 2023