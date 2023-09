Carlos Moura/SCO/STF - 05/04/2022 Gilmar Mendes durante julgamento no STF

Nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a morte de uma das vítimas do acidente de avião em Barcelos, interior do Amazonas, que deixou 14 mortos. Na publicação, Mendes mencionou o médico Roland Montenegro, de 70 anos, que morreu no acidente.

Em seu perfil da rede social X, antigo Twitter , o ministro disse que "Brasília perde um nome histórico de sua medicina" e que ele perde um amigo.

"Roland Montenegro foi o adversário mais competente das probabilidades: conseguia salvar vidas mesmo quando tudo parecia perdido. Brasília perde um nome histórico de sua medicina. Eu perco um amigo", escreveu.



Montenegro era cirurgião do aparelho digestivo e considerado pioneiro dos transplantes de Brasília. Ele atendia em consultório particular e também atuava em alguns hospitais da capital federal.

Nas redes, o Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF) também lamentou a morte de Montenegro.

"É com bastante pesar, que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) informa o falecimento o médico Roland Montenegro Costa. O médico cirurgião geral estava entre as vítimas da queda do avião no Amazonas, na tarde deste sábado (16/9), na região de Barcelos, próximo de Manaus. O CRM-DF se une em solidariedade à família e amigos neste momento de dor por sua partida", escreveu em nota.

O acidente

No último sábado (16), um acidente aéreo resultou na morte de 14 pessoas, sendo 12 passageiros e dois tripulantes, todos do sexo masculino. O episódio foi o mais letal do Brasil desde 2011.

O avião, um Embraer EMB-110 "Bandeirante," era de propriedade da empresa ManausAerotáxi e tinha capacidade para até 18 passageiros. A situação da aeronave estava registrada como "regular" pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



As causas da queda da aeronave ainda estão sendo investigadas, mas as condições climáticas podem ter contribuído para o ocorrido, já que a região registrava fortes chuvas.

Moradores locais relataram que o avião pareceu aterrissar, mas não conseguiu frear a tempo de evitar uma colisão. Estavam no avião no momento do acidente: