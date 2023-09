Reprodução/Facebook Acidente matou 14 pessoas





O Aeroporto de Barcelos, onde ocorreu o acidente aéreo que resultou na morte de 14 pessoas no último sábado (16), estava programado para passar por reformas ainda neste mês, segundo informações do secretário estadual Vinícius Almeida.

"A reforma na pista não é fator impeditivo para voo neste momento. Vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pousos e decolagens estão devidamente autorizados pela Anac”, explicou o Coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas.

As autoridades, no entanto, enfatizam que o aeroporto estava operando normalmente e apresentando condições adequadas de funcionamento no momento do acidente.

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, também confirmou que o aeroporto estava apto para funcionar e explicou que a obra planejada tinha como objetivo melhorar o asfalto da pista. A reforma estava programada para iniciar em 25 de setembro.

"Mas, de toda forma, o aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei, adequadas para receber voos do porte do avião que sofreu o acidente.", comentou o prefeito.

O avião envolvido no acidente partiu de Manaus com destino a Barcelos, e o desastre ocorreu durante a tentativa de pouso, em meio a uma forte chuva.

De acordo com informações preliminares, o piloto teria "errado o traçado da pista" e colidido com alguma estrutura do aeroporto, conforme relatado pelo governador Wilson Lima.





O secretário de Segurança Pública do Amazonas mencionou que existem relatos não oficiais de que duas outras aeronaves optaram por retornar a Manaus antes do acidente, devido às condições de segurança no aeroporto de Barcelos que não permitiram o pouso.

A análise inicial sugere que a aeronave envolvida no acidente pousou no meio da pista, não tendo espaço adequado para frenagem.

“Não temos detalhes que possam ser conclusivos. Temos alguns relatos. O que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear”, concluiu Vinicius.