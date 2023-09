Reprodução Twitter 15.09.2023 Hery Waldir Kattwinkel

O advogado Hery Waldir Kattwinkel foi expulso do partido Solidariedade nesta sexta-feira (15) após atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o julgamento dos réus do oito de janeiro.



Kattwinkel já foi vereador em Votuporanga (SP) e é suplente de deputado estadual em São Paulo pelo Solidariedade.

"O advogado se utilizou de falas ofensivas e desrespeitosa com a máxima Corte brasileira", diz a nota do partido.

"A direção municipal do Solidariedade em Votuporanga-SP, não compactua com a postura do profissional em atacar a Suprema Corte, ainda que no exercício de sua prerrogativa de defensor constituído, motivo pelo qual comunicamos a expulsão do membro e filiado ao partido", completa.

A diretoria do Solidariedade disse ainda que o advogado "ultrapassou os limites da lei".

Kattwinkel é advogado de Thiago de Assis Mathar, de 43 anos, preso pela Polícia Militar durante a invasão no Palácio do Planalto.

O advogado afirmou que o ministro Alexandre de Moraes é "julgador a acusador" e teria "rancor contra patriotas". Como réplica, o ministro disse que sua sustentação oral era "medíocre", "patética" e pensada para viralizar nas redes sociais. (Vídeo abaixo)

Se foi pensado ou não, não se sabe, mas Kattwinkel de fato viralizou, principalmente por uma confusão entre os livros "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel, com "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry.

"Parece que estão sendo usados (os réus). Como disse O Pequeno Príncipe: 'Os fins justificam os meios' e podemos passar por cima de todos", afirmou o advogado.

Moraes retrucou:

"É patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio para postar nas redes sociais, que veio aqui agredir o Supremo", completando: "Confundiu o Príncipe de Maquiável com o Pequeno Prícipe de Antoine de Saint-Exupéry, que são obras que não têm nada a ver. Quem não leu nem um, nem outro, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais".



Alexandre de Moraes chama advogado do 2° réu pelo 8 de Janeiro de "patético" e "medíocre"; Hery Waldir Kattwinkel Junior afirmou na

tarde de hoje durante o julgamento que o ministro do STF tem raiva e ódio dos "patriotas".



OAB SEGUE EM

SILÊNCIO? 🧐🤔 pic.twitter.com/nfJMvTckZp — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) September 14, 2023