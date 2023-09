Reprodução/TV RBS Elma Clara de Souza, de 99 anos, esperou 9 horas pelo resgate





Na tarde desta quinta-feira (14), morreu Elma Clara de Souza, de 99 anos, que resistiu durante 9 horas agarrada a uma parreira numa área alagada pelo ciclone que atingiu Roca Sales e outras cidades do Rio Grande do Sul atingidas por um ciclone extratropical. O velório de Elma Clara de Souza será realizado na sexta-feira (15), na Câmara de Vereadores de Roca Sales.





A família de Elma informou que ela tinha insuficiência renal, agravada por um quadro de hipotermia causado pelo desastre climático. Internada no Hospital São Camilo, em Encantado, tinha saído da UTI e estava no quarto, com expectativa de alta, mas não resistiu. "Ela sobreviveu para se despedir", disse, Juliana Berger, neta de Elma.

Elma era moradora de Roca Sales há 30 anos, e agora é a 48ª vítima fatal do desastre. A casa dela foi inundada e ficou totalmente destruída. Durante a enchente, uma cuidadora ajudou a idosa a chegar até o local onde ela esperou pelo resgate.

Antes de morrer, Elma relembrou das horas de aflição à espera de ajuda. "Fiquei rezando. Cantamos, eu e a minha cuidadora, 'mãezinha do céu, nos ajuda' e ficamos lá."